Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 düşerek 48.380,17 puana indi.S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalışla 6.800,12 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,33 kayıpla 22.981,81 puana geriledi.

Bu hafta ABD'de yoğun veri akışı yatırımcıların odak noktasında bulunurken, bugün yayımlanan istihdam rakamlarının ardından hisse piyasaları açılışta satıcılı bir seyir izledi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tarım dışı istihdam kasım ayında 64 bin kişi artarak tahminlerin üzerinde geldi.Buna karşılık ekim ayında istihdam 105 bin kişi azalmış olarak revize edilirken, ağustos ve eylül verilerinde de aşağı yönlü düzeltme yapıldı.İşsizlik oranı ise kasımda yüzde 4,6'ya çıkarak Eylül 2021'den beri görülen en yüksek seviyeye yükseldi.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün verileri, özel sektör istihdamının 29 Kasım'da biten dört haftalık dönemde haftalık ortalama 16 bin 250 kişi arttığını ortaya koydu.

Analistler, verilerin ekimdeki hükümet kapanışının yarattığı düşüşün ardından kasımda toparlanmaya işaret ettiğini, ancak ekonomik belirsizliklerin devam ettiği ortamda iş gücü piyasasının zayıf bir görüntü sergilediğini ifade etti.

Öte yandan ABD'de perakende satışlar ekim ayında yüzde 0,1 artış beklentisine rağmen değişim göstermedi.Bu veriler sonrasında para piyasalarında Fed'in ocak ayında faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 26 olarak fiyatlanıyor.