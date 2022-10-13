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New York borsası beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası güne sert düşüşle başladı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 18:45
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New York borsası beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı

New York borsası beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,56 azalarak 28.755,83 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,58 düşüşle 3.520,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,74 kayıpla 10.131,81 puana indi.

ABD'de eylül ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin enflasyonist baskıların devam ettiğini göstermesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarının devam edeceğine yönelik beklentileri güçlendirmesiyle endeksler, yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.

Ülkede TÜFE, eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi.

Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 94'e yükseldi.

Öte yandan, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 8 Ekim ile biten haftada 228 bine yükselerek beklentilerden fazla arttı.

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