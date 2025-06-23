New York borsası çalkalanıyor: İran gerilimi piyasaları vurdu! (23 Haziran 2025)

Dow Jones endeksi, açılışta yüzde 0,07 düşerek 42.178,55 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yatay kalarak 5.969,67 puanda seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 azalışla 19.427,01 puana indi.

Yatırımcılar, Orta Doğu'daki artan gerilime ilişkin haberleri izlerken, hisse piyasalarında haftanın ilk gününde negatif bir seyir gözlendi.

Bu sırada ABD, İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, "Ya barış olacak ya da İran, İsrail’in nükleer tesisleri hedef almasından bu yana görülmemiş bir trajediyle karşılaşacak." dedi.

İran ise ABD ve İsrail’in, ülkenin nükleer programı üzerine diplomatik anlaşmayı engellediğini öne sürdü.

Analistler, Trump’ın “iki hafta içinde” İran konusunda karar vereceğini belirtmesinin ardından saldırı kararı almasının, daha fazla diplomasi bekleyen yatırımcıları şaşırttığını ifade etti. ABD’nin İran’a askeri müdahalesinin, Orta Doğu’da geniş çaplı çatışma korkularını artırdığına dikkat çekildi.

Analistler, yatırımcıların İran’ın tepkisini beklediğini, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasının piyasalar için yıkıcı olabileceğini vurguladı.

ABD’nin İran’daki nükleer tesislere saldırısı sonrası savunma ve enerji hisselerinde yükseliş dikkat çekti.

Savunma şirketi Lockheed Martin’in hisseleri yüzde 0,5, Palantir Technologies’in hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı. Enerji şirketleri Chevron ve Exxon’un hisseleri de yüzde 1’in üzerinde artış gösterdi.

Öte yandan, yönetim kurulu 400 milyon dolara kadar hisse geri alımı onaylayan Trump Media and Technology Group’un hisseleri yüzde 3 yükseldi.

Bu hafta piyasalarda jeopolitik gelişmeler, ABD’nin ilk çeyrek nihai GSYİH verileri ve mayıs ayı kişisel tüketim harcamaları verileri izlenecek. Fed Başkanı Jerome Powell’ın kongre sunumu da yatırımcıların radarında olacak.

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