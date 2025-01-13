New York borsası düşüşle açıldı (13 Ocak 2025)

Kaynak: AA
New York borsası düşüşle açıldı (13 Ocak 2025)

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalarak 41.924,68 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,77 azalışla 5.782,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,35 kayıpla 18.903,67 puana indi.

ABD'de yükselen tahvil faizleri teknoloji hisselerini aşağı çekerken, pay piyasaları haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

Geçen hafta beklentilerden güçlü gelen istihdam raporu, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine yönelik temkinli yaklaşımını desteklemiş, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine hazirandan önce gitmeyebileceği ihtimali öne çıkmıştı.

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ABD'de enflasyonist baskıların devam edebileceğine dair endişelerle yükselen 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık yüzde 4,80 ile 2023 sonlarından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Dolar endeksi de yakın zamanda faiz indirimi olmayacağına ilişkin beklentilerle Kasım 2022'den beri ilk kez 110 değerinin üzerine çıktı.

Analistler, yatırımcıların bu hafta ABD'de bazı büyük bankaların yayımlayacağı bilançolar ile açıklanacak enflasyon verilerini takip edeceğini belirtti.

Teknoloji hisselerindeki düşüş dikkati çekerken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,6, Tesla'nın hisseleri yüzde 3,3, Meta'nın hisseleri yüzde 2,2, Apple'ın hisseleri yüzde 1,9, Alphabet'in hisseleri yüzde 1,3, Microsoft'un hisseleri yüzde 0,7 ve Amazon'un hisseleri yüzde 0,5 kayıpla güne başladı.

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