New York borsası düşüşle açıldı (15 Mayıs 2025)

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,65 azalarak 41.777,98 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 kayıpla 5.869,82 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,6 gerileyerek 19.031,24 puana indi.

Hafta başında ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesiyle destek bulan piyasalarda, yeni işlem gününün açılışında olumsuz bir seyir gözlendi.

Makroekonomik veriler tarafında, ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 2,4 artarak beklentilerin altında kaldı.

Üretici fiyatları, Ekim 2023’ten bu yana ilk kez aylık düşüş gösterdi; yıllık üretici enflasyonu ise Eylül 2024’ten beri en düşük seviyesine geriledi.

ABD’de perakende satışlar, nisanda sabit kalacağı öngörülmesine rağmen yüzde 0,1 artış gösterdi.

Analistler, beklentileri aşan ancak sınırlı kalan perakende satış artışının, tüketicilerin nisan başında uygulanan tarifeler nedeniyle harcamalarını kıstığını gösterdiğini ifade etti.

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 10 Mayıs’ta sona eren haftada değişmedi ve beklendiği gibi 229 bin olarak gerçekleşti.

Analistler, bu verinin iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu ve ABD Merkez Bankasının (Fed) son politika kararlarıyla uyumlu olduğunu belirtti.

ABD’de sanayi üretimi, nisanda yüzde 0,2 artacağı beklentisine karşın sabit kaldı.

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, Thomas Laubach Araştırma Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, bu yılki para politikası stratejisi değerlendirmelerine dair açıklamalarda bulundu.

Powell, ekonomik koşulların 2020’deki son değerlendirmeden bu yana büyük ölçüde değiştiğini vurgulayarak, “Daha sık ve muhtemelen kalıcı arz şoklarının yaşandığı bir döneme giriyor olabiliriz, bu ekonomi ve merkez bankaları için ciddi bir sınav.” dedi.

Kurumsal gelişmelerde, ABD Adalet Bakanlığının sigorta devi UnitedHealth’i olası dolandırıcılık iddiasıyla soruşturduğuna dair haberler üzerine şirketin hisseleri yüzde 15’e yakın değer kaybetti. Hafta başında UnitedHealth Group’un CEO’su Andrew Witty istifa etmiş, şirket 2025 öngörülerini de durdurmuştu.

ABD’li perakende devi Walmart’ın hisseleri ise şirketin yüksek gümrük tarifeleri nedeniyle fiyatları artırabileceği açıklamasının ardından yüzde 4 düştü.