New York borsası düşüşle açıldı (18 Mart 2025)

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 azalarak 41.722,16 puana inerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 azalışla 5.648,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 kayıpla 17.658,36 puana geriledi.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararını beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yarınki toplantıda sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını, yılın ilk faiz indiriminin ise haziran ayında yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözlü yönlendirmelerin de takip edileceğine işaret eden analistler, devam eden tarife gerilimlerinin Fed'in projeksiyonlarına etkilerinin değerlendirileceğini kaydetti.

Analistler ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün yapacağı belirtilen telefon görüşmesinin de beklendiğini aktardı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ithalat fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,1 arttı.

Ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubatta yüzde 11,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, verilen inşaat izni sayısı ise şubatta aylık bazda yüzde 1,2 düştü.

ABD'de sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, yıllık yazılım geliştirici konferansında son yapay zeka çipinin ayrıntılarını açıklaması beklenen Nvidia'nın hisseleri yüzde 2'ye yakın düştü.