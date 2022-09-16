New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,10 azalarak 30.619,93 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,07 azalışla 3.859,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 kayıpla 11.404,11 puana indi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarına devam etmesinin ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine ilişkin endişelerle endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında düşüş gösterdi.
Amerikan kargo devlerinden FedEx'in küresel talepteki yavaşlamanın ağustos sonunda hızlandığını belirterek 3 ay önce yayımladığı mali tahminlerini geri çekmesi piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.
Makroekonomik eğilimlerin önemli ölçüde kötüleştiğini bildirmesinin ardından FedEx'in hisseleri yüzde 24'ün üzerinde değer kaybetti. (AA)
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