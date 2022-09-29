New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,57 azalarak 29.513,73 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,86 azalışla 3.687,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,42 kayıpla 10.894,43 puana indi.

Merkez bankalarının yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarına devam etmesinin küresel bir ekonomik gerilemeye neden olacağına dair endişeler ve İngiltere piyasalarında yaşanan kargaşanın yayılma riskiyle endeksler, yeni günün açılışında negatif seyir izledi.

İngiliz hükümetinin enflasyonla mücadeleye gölge düşürebilecek vergi indirimi planını duyurması sonrası tahvil piyasasında yaşanan çalkantı ise dün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) tahvil alımı hamlesini açıklamasıyla yaşadığı durulmanın ardından yeniden hareketlendi.

Dün Nisan 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 4'ün üzerini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 3,70'e kadar geri çekilmesinin ardından yüzde 3,78 seviyelerine çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 24 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi azalarak 193 bine düştü. Piyasa beklentilerinin aksine azalış gösteren işsizlik maaşı başvuruları, nisan ayı sonundan bu yana en düşük seviyeye indi.

İşsizlik maaşı başvurularında yaşanan beklenmedik düşüş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımları ile yavaşlayan talebe rağmen iş gücü piyasasının dirençli kaldığını gösterdiği ve bu durumun Fed'in enflasyonla mücadelesine kararlı şekilde devam etmesini sağlayacağı şeklinde yorumlandı.

Ayrıca, ABD'nin nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri de açıklandı. Buna göre, ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde beklentiler dahilinde yüzde 0,6 daraldı.

Öte yandan Fed yetkililerinden "şahin" tonda açıklamalar gelmeye devam ederken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun düşmesinin beklendiğini ancak bunun başarılması için daha yüksek faiz oranına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Mester, Fed'in faiz artışlarını durdurmayı düşünmesi gereken bir noktada olmadığını vurguladı.