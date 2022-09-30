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New York borsası düşüşle açıldı

Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,35 azalarak 29.123,03 puana geriledi...

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 17:53
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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,35 azalarak 29.123,03 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalışla 3.633,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kayıpla 10.697,71 puana indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin devam eden "şahin" açıklamaları ve artan resesyon kaygılarıyla endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında negatif seyrini sürdürdü.

Fed'in geçen hafta agresif faiz artırımına gitmesinin ardından yetkililerin gelecek dönemde de yüksek faiz ortamının süreceğine dair "şahin" mesajlar vermesi, piyasalarda risk iştahının düşük kalmasına neden oldu.

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, bugün yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekeceğini belirterek, para politikası sıkılaşmasında erken çekilmekten kaçınmaya kararlı olduklarını ifade etti. Brainard, "ABD ve yurt dışında enflasyon çok yüksek ve ek enflasyonist şok riski göz ardı edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun yaygın, yüksek ve kalıcı olduğunu belirterek, enflasyonun seyri konusunda hala önemli bir belirsizlik olduğunu kaydetti.

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