New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,33 azalarak 32.754,27 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 azalışla 3.881,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 azalarak 11.028,43 puana indi.

Resesyon ihtimalinin güçlenmesiyle Fed'in ultra şahin adımlarını ne kadar daha sürdüreceğine yönelik soru işaretleri artarken, pay piyasaları yeni haftanın ilk işlem gününe negatif bir başlangıç yaptı.

Fed'in yarın başlayacak ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantısı (FOMC) piyasaların odağında bulunurken analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltmasının beklendiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bu hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin net bir yönelim bulunmuyor. Buna göre, Fed'in aralıkta yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 45 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. (AA)