New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 18 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,06 azalarak 33.574,37 puana indi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 3.976,88 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,85 azalarak 11.265,43 puana geriledi.
ABD'li perakende zinciri Target’ın satışlarında yüksek enflasyon nedeniyle düşüş yaşandığını bildirmesi hisseleri baskıladı. (AA)
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