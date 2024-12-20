New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 azalarak 42.296,26 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 azalışla 5.842​,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kayıpla 19.190,04 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz oranlarını yüksek tutacağına dair endişeler sürerken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, kasımda aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Ülkede kişisel gelirler de kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de kasımda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,8 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Fed yetkilerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, politika faizini 25 baz puan daha düşürme kararının zor karar olduğunu ifade etti.

Lider borsadan kripto para transferleri için iki yeni özellik

Gelecek yıl düşünülenden çok daha az faiz indirimi olacağını tahmin ettiğini söyleyen Daly, tahminlerine ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın önerdiği politikaların değil verilerin yön verdiğini ifade etti.

New York Fed başkanı John Williams, kişisel tahminlerine Trump'ın uygulayabileceği politikaları da dahil ettiğini, çünkü bunların ekonomik görünüm konusunda önemli etkenler olduğunu belirterek, ancak belirsizliğin çok fazla olduğunu vurguladı.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da bu haftaki para politikası toplantısında neden karşı oy kullandığına yönelik açıklamasında, enflasyonu düşürme konusunda daha fazla ilerleme sağlanana kadar faiz oranlarının sabit tutulması gerektiğini savundu.

Hammack, faiz indirimine gitmeden önce fiyatlar konusunda daha fazla ilerleme görmeyi tercih ettiğini kaydetti.

Kurumsal tarafta, ABD'li lojistik şirketi FedEx'in hisseleri, navlun işinin bölüneceğini duyurmasının sonrasında yüzde 6'nın üzerinde arttı.

Damimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk'in hisseleri, deneysel kilo verme ilacı CagriSema için hayal kırıklığı yaratan deneme sonuçları bildirmesinin ardından yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Rakip obezite ilacının üreticisi ABD'li Eli Lilly'nin hisseleri ise yüzde 6'dan fazla yükseldi.

Asya borsaları düşüşte: Japonya ve Güney Kore’de satış baskısı