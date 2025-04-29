New York borsası düşüşle açıldı: Tarife belirsizliği etkii! (29 Nisan 2025)

Dow Jones endeksi açılışta yatay seyirle 40.233,98 puanda kaldı. S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalarak 5.508,87 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,55 düşüşle 17.270,76 puana geriledi.

Yatırımcılar, tarife politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle pay piyasalarında negatif bir açılış gözlendi.

Pekin’in, ABD’nin tarife müzakerelerinin devam ettiği iddiasını yeniden yalanlaması, iki ülke arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığını sürdürdü.

Analistler, yatırımcıların tarifelerin ekonomik etkilerini anlamak için şirket bilançolarını izlediğini, yarınki ilk çeyrek GSYH tahmini ile cuma günkü nisan istihdam verilerinin beklendiğini belirtti.

ABD’de mart ayı mal ticareti açığı, bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

Analistler, ABD’nin gümrük vergisi tehditlerinin firmaların ithalatı hızlandırmasına yol açtığını, bu durumun mal ticareti açığını artırdığını ifade etti.

S&P CoreLogic Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi, şubatta yıllık yüzde 3,9 artarak konut fiyatlarındaki artışın yavaşladığını gösterdi.

Kurumsal gelişmelerde, General Motors’un (GM) bilançosu beklentileri aşsa da tarife belirsizliği nedeniyle hisseleri yüzde 4’e yakın düştü. [GM: 46.405 USD, önceki kapanış 47.24 USD]

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amazon’un gümrük vergisi bedellerini listelemeyi planladığına dair haberlerin doğru olması halinde bunun “düşmanca ve siyasi” bir adım olacağını belirtti. Amazon hisseleri yaklaşık yüzde 2 geriledi.

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