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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 azalışla 32.653,20 puana geriledi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 23:46
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New York borsası düşüşle kapandı (01/11/2022)

New York borsası düşüşle kapandı
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(AA) -  S&P 500 endeksi yüzde 0,41 azalarak 3.856,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 kayıpla 10.890,84 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına yönelik agresif tutumunu yumuşatacağı beklentileriyle güne yükselişle başlayan endeksler, agresif faiz artışlarına rağmen iş gücü talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren verilerin ardından kapanışta negatif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı eylülde 10 milyon 717 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine artış gösterdi.

Analistler, açık iş sayısındaki beklenmedik artışın Fed'in yüksek enflasyona karşı agresif faiz artırımlarına rağmen iş gücü talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü imalat endeksi ise ekimde bir önceki aya göre 0,7 puan azalışla 50,2'ye inerek Mayıs 2020'den bu zamana kadarki en düşük seviyeye geriledi.

Piyasalarda Fed'in bugün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak kararlar beklenirken, analistler, bankanın yarın politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarla gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltmasının beklendiğini belirtti.

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