﻿New York borsası düşüşle kapandı

(AA) - S&P 500 endeksi yüzde 1,06 azalarak 3.719,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,73 kayıpla 10.342,94 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyalini vermesi sonrası pay piyasalarında gün boyu negatif bir seyir izlendi.

Dünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkaran Fed, bir kez daha enflasyonu düşürme kararlılığını vurgulamıştı.

Bankadan yapılan açıklamada, faiz artışlarının hızının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin de dikkate alınacağı kaydedilmişti.

Fed Başkanı Powell da faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirterek, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini ifade etmişti.

Piyasalarda son günlerde dillendirilen "kısa süreli duraklama" beklentisinin ortadan kalkmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,21'e kadar yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise iş gücü piyasasının sıkı kalmayı sürdürdüğünü gösteren veriler gelmeye devam ederken, işsizlik maaşı başvurularında düşüş yaşandı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Ekim ile biten haftada 217 bine gerileyerek beklentilerin aksine azaldı.

İşsizlik maaşı başvurularındaki azalışın Fed'in yüksek enflasyonu kontrol altına almaya yönelik agresif faiz artırımlarının iç talebi yavaşlatmasına rağmen iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirten analistler, yarın açıklanacak istihdam raporunun piyasaların odağında olacağını kaydetti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de ekimde aylık bazda 2,3 puan azalışla 54,4'e gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.