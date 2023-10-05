New York Borsası Düşüşle Kapandı

Dow Jones endeksi yüzde 0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Ayrıca, otomotiv sektöründeki grevler nedeniyle General Motors’un hisse fiyatı 30 doların altına indi.

İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Eylül ile biten haftada 207 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu veri, ABD Merkez Bankasına (Fed) faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması için alan sağladı. Analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin de Fed’in bir sonraki faiz adımına yönelik ipuçları arayan yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Tahvil Faizleri ve Fed Yetkililerinin Açıklamaları

İşsizlik başvurularına ilişkin veriler sonrası yüzde 4,77’yi aşan ABD’nin 10 yıllık hazine tahvili getirisi daha sonra yüzde 4,71 seviyelerinde dengelendi. Tahvil faizlerindeki yükseliş, Fed’in ilave sıkılaştırma yapmasına gerek kalmadığını belirten San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin açıklamalarıyla desteklendi. Daly, herhangi bir karar için acele etmelerine gerek olmadığını belirterek, iş gücü ve fiyatlar düşmeye devam ederse oranları sabit tutabileceklerini ifade etti.

Otomotiv Sektöründeki Grevler Sürüyor

Öte yandan ABD’de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikasının (UAW), ülkedeki 3 otomobil üreticisine yönelik başlattığı grev sürerken, General Motors’un hisse fiyatı, 3 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez 30 doların altını gördü. Grevlerin başladığı 15 Eylül’den bu yana General Motors’un hisseleri yüzde 10’un üzerinde değer kaybetti. Grevlerin ne zaman sona ereceği ve otomotiv sektörüne ne kadar zarar vereceği belirsizliğini koruyor.