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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 23:48
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New York borsası düşüşle kapandı (31/10/2022)

New York borsası düşüşle kapandı
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(AA) - Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,39 azalışla 32.732,95 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,75 azalarak 3.871,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 kayıpla 10.988,15 puana indi.

Resesyon ihtimalinin güçlenmesiyle Fed'in ultra şahin adımlarını ne kadar daha sürdüreceğine yönelik soru işaretleri artarken, pay piyasaları yeni haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izledi.

Fed'in yarın başlayacak ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantısı (FOMC) piyasaların odağında bulunurken, analistler, bankanın faiz oranlarını dördüncü kez 75 baz puan artırmasının beklendiğini belirtti.

Ayrıca analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltmasının beklendiğini kaydetti.

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