﻿New York borsası düşüşle kapandı

(AA) - Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,15 azalışla 29.926,94 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,03 kayıpla 3.744,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 azalarak 11.073,31 puana indi.

Yüksek enflasyon ve faiz ortamının ekonomilere etkisine ilişkin endişeler piyasalara yön vermeye devam ederken endeksler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "şahin" açıklamaların etkisiyle negatif bir seyir izledi.

Resesyon endişelerinin güçlenmesiyle tahvil faizleri yeniden yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,84 seviyesine kadar çıktı.

Fed yetkililerinin "şahin" tondaki açıklamaları sürerken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in enflasyonu düşürmek için daha yapacak çok işi olduğunu belirtti. Enflasyonun zirve yaptığına dair neredeyse hiçbir kanıt olmadığını kaydeden Kashkari, Fed'in faiz artırımlarını durdurmaktan "oldukça uzakta" olduğunu ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da Fed'in gelecek toplantısında faizlerin 50 baz puan mı yoksa 75 baz puan mı artırılacağına karar verileceğini aktardı. Fed'in gelecek iki toplantısında 125 baz puanlık faiz artışının beklendiğini belirten Evans, politika faizinin 2023 baharına kadar muhtemelen yüzde 4,5-4,75 aralığına yükseleceğini kaydetti.

Öte yandan yatırımcılar ABD'de yarın açıklanacak ve para politikası için önem taşıyan istihdam verisini beklerken ülkede işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla artış gösterdi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 1 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 29 bin kişi artarak 219 bine çıktı. İşsizlik maaşı başvurularında yaşanan artış, iş gücü piyasası koşullarında bir miktar gevşemeye işaret etti.