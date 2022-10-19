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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, tahvil faizlerindeki sert yükselişin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 23:34
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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı
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(AA) - Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,33 azalışla 30.423,81 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,66 azalarak 3.695,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 kayıpla 10.680,51 puana indi.

Enflasyon ve resesyon ikilemi gündemin odağında kalmaya devam ederken endeksler, tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle gün boyu negatif bir seyir izledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,13 ile Temmuz 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunu yayımlayan ABD Merkez Bankası (Fed) ise ABD'li şirketlerin zayıflayan talebe ilişkin artan endişelerle ekonomik görünüm konusunda daha karamsar hale geldiğini bildirdi.

Raporda, ekonomik faaliyetin ılımlı şekilde arttığı ancak koşulların sektörler ve bölgeler arasında değişiklik gösterdiği kaydedildi. Fiyat artışının yüksek kalmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, fiyatlarda bazı bölgelerde bir miktar gevşeme kaydedildiği aktarıldı.

Fed yetkililerinden de "şahin" tonda açıklamalar gelemeye devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari en iyi tahmininin Fed'in faiz artırımlarını gelecek yıl durdurabileceği yönünde olduğunu belirtti. İş gücü piyasası talebinin güçlü olmaya devam ettiğini aktaran Kashkari, enflasyon baskılarının muhtemelen henüz zirveye ulaşmadığını ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da gelecek yıl enflasyon dinamikleri için iyi bir olasılık gördüğünü kaydetti.

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