New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,27 azalarak 45.758,27 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalışla 6.606,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 kayıpla 22.333,96 puana indi.
Fed'in bugün başlayan iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın açıklayacağı ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar para politikasının geleceği açısından önem taşıyor.