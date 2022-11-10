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New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de ekim ayında beklenenden fazla yavaşlama kaydeden enflasyon verisi sonrası güne yükselişle başladı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 17:59
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New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı

New York borsası enflasyon verisinin ardından yükselişle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, 700 puana yakın değer kazandı ve yüzde 2,31 artarak 33.263,91 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,97 artışla 3.859,89 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,98 kazançla 10.869,17 puana çıktı.

ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında bir seyir izlemesiyle pay piyasalarına pozitif bir seyir hakim oldu.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 7,7 artarak beklenenden fazla yavaşlama kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ekimde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,3 artarak piyasa beklentilerinin altında seyretti.

Analistler, ekim ayında tahminlerin üzerinde yavaşlama kaydederek 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki faiz artırımlarının boyutunu küçültebileceğine dair umutları artırdığını belirtti. (AA)

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