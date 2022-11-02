3 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı

New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımlarına devam edeceklerinin sinyalini vermesi sonrası günü sert düşüşle tamamladı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 23:47
Takip Et

New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı

New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı
+
Aa
-

(AA) - Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,55 azalışla 32.147,76 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,51 azalarak 3.759,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,36 kayıpla 10.524,80 puana indi.

Fed, bugünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonu düşürme kararlılığı vurgulanırken, faiz artışlarının hızının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler, ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı aktarıldı.

Fed Başkanı Powell ise faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu söyledi.

Powell, "Hala gidecek yolumuz var ve son toplantımızdan bu yana gelen veriler, nihai faiz oranlarının önceden beklenenden daha yüksek olacağını gösteriyor." diye konuştu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı ekimde beklentileri aştı.

ADP Araştırma Enstitüsü verilerine göre, özel sektör istihdamı, ekimde 239 bin artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Beklentileri aşan özel sektör istihdamı, agresif faiz artışlarına rağmen iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
2
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
3
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
4
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
5
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
6
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
7
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Gaziantep’te komşu kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Gaziantep’te komşu kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Gaziantep’te komşu kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
﻿New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı
﻿New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı
﻿New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Ege Denizi'nin Yunan tarafında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 20 kişi öldü
﻿Ege Denizi'nin Yunan tarafında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 20 kişi öldü
﻿Ege Denizi'nin Yunan tarafında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 20 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.