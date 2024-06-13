New York borsası Fed kararı sonrası günü karışık seyirle kapattı

Kaynak: AA
New York borsası Fed kararı sonrası günü karışık seyirle kapattı

New York Borsası, ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonunun da yavaşlama sinyalleri vermesine rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl için faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e düşürmesiyle güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalarak 38.677,12 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artışla 5.441,93 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,61 kazançla 17.715,17 puana yükseldi.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) de beklentilerin altında kalmasına rağmen, Fed toplantısından alınan sinyallerle piyasalar açılışta karışık bir seyir izledi.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından dün para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını açıklayan Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Karar metninde enflasyon hedefine doğru "ılımlı" bir ilerleme kaydedildiği belirtilirken, Fed'in gelecek dönemdeki projeksiyonuna ilişkin işaretler veren "nokta grafiği"nde bu yıl için 3 faiz indirimi ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı görüldü.

Bugün açıklanan veriler, ABD'de üretici enflasyonunun da tüketici enflasyonunu takip ederek yavaşladığını gösterdi. ÜFE, mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilerin altında arttı.

Enflasyonist baskıların hafiflediğini gösteren verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüşünü sürdürerek yüzde 4,28'e geriledi.

Kurumsal tarafta ise Broadcom'un hisseleri, yapay zeka çiplerine yönelik gelir tahminlerini artırması ve hisse bölünmesine gitmesinin ardından yüzde 14'e yakın değer kazandı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de hissedarların CEO Elon Musk'un 56 milyar dolarlık maaş paketini ve şirketin Teksas'a taşınma planlarını onaylayacağının duyurulmasıyla yüzde 6'nın üzerinde yükseldi.

İlgili Haberler
Kira fiyatlarında büyük artış olacak. Ünlü ekonomist tarih verdi
Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararını Reuters açıkladı. Piyasalar bu kararı bekliyordu
Son Haberler
Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da radikal değişiklik. Tüm bildiklerinizi unutun Spor
Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da radikal değişiklik. Tüm bildiklerinizi unutun
Rahmi Koç çıkarma yaptı Spor
Rahmi Koç çıkarma yaptı
Rize İstanbul seferini yapan uçakta korku dolu anlar. Bir yolcu saniye saniye kaydetti Gündem
Rize İstanbul seferini yapan uçakta korku dolu anlar. Bir yolcu saniye saniye kaydetti
Paşinyan yine şaşırttı Dünya
Paşinyan yine şaşırttı
Kira fiyatlarında büyük artış olacak. Ünlü ekonomist tarih verdi Ekonomi
Kira fiyatlarında büyük artış olacak. Ünlü ekonomist tarih verdi
Kahraman bekçi! Sokak köpeğinin ağzından küçük çocuğu çekip kurtardı Gündem
Kahraman bekçi! Sokak köpeğinin ağzından küçük çocuğu çekip kurtardı