New York borsası Fed kararı sonrası günü karışık seyirle kapattı

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalarak 38.677,12 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artışla 5.441,93 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,61 kazançla 17.715,17 puana yükseldi.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) de beklentilerin altında kalmasına rağmen, Fed toplantısından alınan sinyallerle piyasalar açılışta karışık bir seyir izledi.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından dün para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını açıklayan Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Karar metninde enflasyon hedefine doğru "ılımlı" bir ilerleme kaydedildiği belirtilirken, Fed'in gelecek dönemdeki projeksiyonuna ilişkin işaretler veren "nokta grafiği"nde bu yıl için 3 faiz indirimi ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı görüldü.

Bugün açıklanan veriler, ABD'de üretici enflasyonunun da tüketici enflasyonunu takip ederek yavaşladığını gösterdi. ÜFE, mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilerin altında arttı.

Enflasyonist baskıların hafiflediğini gösteren verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüşünü sürdürerek yüzde 4,28'e geriledi.

Kurumsal tarafta ise Broadcom'un hisseleri, yapay zeka çiplerine yönelik gelir tahminlerini artırması ve hisse bölünmesine gitmesinin ardından yüzde 14'e yakın değer kazandı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de hissedarların CEO Elon Musk'un 56 milyar dolarlık maaş paketini ve şirketin Teksas'a taşınma planlarını onaylayacağının duyurulmasıyla yüzde 6'nın üzerinde yükseldi.

