New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi düşüşle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi güne düşüşle başladı.

New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,49 azalışla 34.044,70 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 düşerek 4.366,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 azalışla 13.570,56 puana indi.

Fed'in dün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesi pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD'de dün açıklanan ve beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin ardından Fed'in bugün politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önem taşıdığını vurguladı.

Analistler, para politikası karar metni ile Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin soru işaretlerini azaltabileceğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi de enflasyonist baskıların azalmaya devam ettiğini gösterdi.

Buna göre, ABD'de ÜFE mayısta aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,1 artışla beklentilerin altında kaldı. Ülkede üretici enflasyonu, yıllık bazda Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti. (AA)

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