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New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 16:54
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New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,52 artarak 30.864,49 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artışla 3.877,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kazançla 11.463,45 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin sürdüğünü belirterek, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam yüzde 84 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını kaydetti. (AA)

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