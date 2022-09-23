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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 17:03
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New York borsası güne düşüşle başladı

New York borsası düşüşle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,98 azalarak 29.782,93 puana geriledi. Endeks, 30.000 bandının altına inerek hazirandan bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

S&P 500 endeksi yüzde 1,14 azalışla 3.715,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 kayıpla 10.942,03 puana indi.

Merkez bankalarının "şahin" politika adımlarının devam etmesi ve artan resesyon endişeleriyle endeksler, negatif bir seyir izlemeye devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) arka arkaya 3'üncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi sonrası resesyon kaygılarının derinleştiği gözlemleniyor.

Tahvil piyasalarında ise satışlar hızlanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,7 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirtiyor. (AA)

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