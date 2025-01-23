New York borsası güne karışık seyirle başladı (23 Ocak 2025)

Kaynak: AA
New York borsası güne karışık seyirle başladı (23 Ocak 2025)

New York borsasında açılışta karışık bir seyir görüldü. Dow Jones artarken, S&P 500 ve Nasdaq değer kaybetti. Yatırımcılar, ABD işsizlik başvuruları ve Trump’ın ticaret politikaları gibi belirsizliklere odaklandı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 artışla 44.184,69 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalışla 6.076,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 azalarak 19.908,36 puana indi.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler, şirket bilançoları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Ocak ile biten haftada 223 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin, soğuyan ancak gücünü koruyan bir iş gücü piyasasına işaret etmeye devam ettiğini belirtti.

Politika tarafında, ABD Başkanı Trump'ın Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği gibi ticari partnerlerine uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin belirsizlik sürerken, dikkatler Trump'ın, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda bugün çevrim içi yapacağı açıklamalara çevrildi.

Kurumsal tarafta da GE Aerospace'in hisseleri, şirketin bu yıl için beklentilerin üzerinde kar tahmininde bulunması sonrası yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.

American Airlines'ın hisseleri ise şirketin bu yıla ilişkin kar tahminlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 7'yi aşkın düşüş kaydetti.

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