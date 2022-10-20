﻿New York borsası güne karışık seyirle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 artarak 30.495,60 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 azalışla 3.691,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 azalarak 10.660,66 puana indi.

Enflasyon ve resesyon endişeleri gündemin odağında kalmaya devam ederken endeksler, yeni günün açılışında karışık bir seyir izledi.

ABD'de şirketlerin 3'üncü çeyrek şirket finansal sonuçları takip edilmeye devam edilirken, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde 21,5 milyar dolara yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Tesla'nın beklentileri karşılayamayan 3'üncü çeyrek finansal sonuçlarının arından şirketin hisseleri yüzde 8'e yakın değer kaybetti.

Tahvil faizleri yeniden yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17'e kadar çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Ekim ile biten haftada 214 bine inerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise ekimde eksi 8,7 değerinde gerçekleşerek sektörde daralmanın devam ettiğini gösterdi.

İngiltere piyasalarındaki gelişmeler de piyasaların odağında yer alırken, İngiltere Başbakanı Liz Truss istifasını açıkladı.