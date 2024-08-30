New York borsası güne yüksek başladı

Kaynak: AA
New York borsası güne yüksek başladı

New York borsası, haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 oranında artışla 41.366,16 puana ulaştı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,37'lik bir kazançla 5.612,74 puana yükselirken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 0,77 artarak 17.650,49 puana çıktı.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ederken, bu durum borsalarda olumlu bir havanın oluşmasına neden oldu. Temmuz ayında kişisel tüketim harcamaları, beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 0,5 oranında artış gösterdi.

Aynı dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aylık yüzde 0,2'lik artışla beklentileri karşılarken, yıllık bazda yüzde 2,6 ile öngörülerin altında kaldı.

Analistler, enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesinin, Fed'in eylül ayında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini belirtti. Bu durum, piyasaların günün ilk işlemlerinde yükselişle açılmasına katkı sağladı.

Son Haberler
Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya protokol tepkisi: Burası Babasının yeri değil
Burası Babasının yeri değil
ABD'de veriler revize edildi. Tüketici güveni yükseliyor
ABD'de veriler revize edildi. Tüketici güveni yükseliyor
Ertuğrul Doğan soluğu Şenol Güneş'in yanında aldı. Cevabı ortaya çıktı
Şenol Güneş'in cevabı ortaya çıktı
Tunceli’de yangın
Tunceli’de yangın
İstanbul'da sağanak Anadolu yakasında etkili oldu
Sağanak Anadolu yakasında etkili oldu