New York borsası güne yüksek başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 oranında artışla 41.366,16 puana ulaştı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,37'lik bir kazançla 5.612,74 puana yükselirken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 0,77 artarak 17.650,49 puana çıktı.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ederken, bu durum borsalarda olumlu bir havanın oluşmasına neden oldu. Temmuz ayında kişisel tüketim harcamaları, beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 0,5 oranında artış gösterdi.

Aynı dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aylık yüzde 0,2'lik artışla beklentileri karşılarken, yıllık bazda yüzde 2,6 ile öngörülerin altında kaldı.

Analistler, enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesinin, Fed'in eylül ayında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini belirtti. Bu durum, piyasaların günün ilk işlemlerinde yükselişle açılmasına katkı sağladı.