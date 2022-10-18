New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,70 artarak 30.697,52 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,86 artışla 3.746,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,70 kazançla 10.963,98 puana yükseldi.

Enflasyon ve resesyon ikilemi gündemin odağında kalmaya devam ederken yatırımcıların ABD'de açıklanan 3'üncü çeyrek şirket finansal sonuçlarına odaklanmasıyla endeksler pozitif bir seyir izliyor.

Dün ABD'nin büyük bankalarından Bank of America'nın net karında 3'üncü çeyrekte yaklaşık yüzde 8 düşüş yaşanmasına rağmen finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından bugün de Goldman Sachs'ın sonuçları söz konusu dönemde net karında yaşanan yüzde 43'lük azalışa rağmen beklenenden iyi geldi.

Johnson & Johnson'ın da beklenenden güçlü gelen finansal sonuçları, şirket bilançolarının piyasadaki olası resesyon endişelerini yatıştırabileceğine dair umutları artırdı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. (AA)