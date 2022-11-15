New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 1 artarak 33.873,27 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,72 artışla 4.026,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,54 artarak 11.480,23 puana çıktı.

ABD'de ekim ayı enflasyon verilerinin geçen hafta beklentilerin altında kalması sonrası iyimserlik artarken, bugün de ABD'de üretici fiyatlarının ekimde beklenenden az arttığı bildirildi.

Buna göre, ülkede üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8 arttı.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırıyor. (AA)