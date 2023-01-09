﻿New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,3 artarak 33.730,54 puan oldu.
S&P 500 endeksi yüzde 0,54 değer kazanarak 3.915,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 yükselerek 10.667,24 puana çıktı.
Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatması ihtimalini ve enflasyonun yavaşlaması beklentisini olumlu karşıladı.
(AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.