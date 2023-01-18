18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de üretici enflasyonundaki yavaşlama nedeniyle güne yükselişle başladı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 18:20
Takip Et

New York borsası güne yükselişle başladı

New York borsası yükselişle açıldı
+
Aa
-

Açılışta Dow Jones endeksi, yaklaşık 38 puan değer kazandı ve yüzde 0,11 artışla 33.948,49 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artarak 4.002,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 yükselişle 11.170,95 puana çıktı.

Fiyat baskılarının hafifleyeceğine dair oluşan iyimser beklentiler risk iştahını canlı tutarken, ABD'de pay piyasaları yavaşlamaya devam eden üretici enflasyonu verisi sonrası güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede art arda 6 aydır yavaşlama gösteren Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,2 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan perakende satışlar ise Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,1 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD'de sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,7 azalarak Eylül 2021'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
1
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
2
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
3
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
4
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
5
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Özgür Özel erken seçime olumlu oy kullanıp kullanmayacaklarını açıkladı. Bahçeli mayıs ayına işaret etmişti
6
﻿Özgür Özel erken seçime olumlu oy kullanıp kullanmayacaklarını açıkladı. Bahçeli mayıs ayına işaret etmişti
﻿Özgür Özel erken seçime olumlu oy kullanıp kullanmayacaklarını açıkladı. Bahçeli mayıs ayına işaret etmişti
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
7
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
﻿Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿Muhtar, doktoru ve güvenlik görevlisini tabancayla tehdid etti
﻿Muhtar, doktoru ve güvenlik görevlisini tabancayla tehdid etti
﻿Muhtar, doktoru ve güvenlik görevlisini tabancayla tehdid etti
﻿Avrupa'da turizm, COVID-19 öncesindeki seviyelere yaklaştı
﻿Avrupa'da turizm, COVID-19 öncesindeki seviyelere yaklaştı
﻿Avrupa'da turizm, COVID-19 öncesindeki seviyelere yaklaştı
﻿İngiltere’de konut kiraları yüzde 4,2 arttı
﻿İngiltere’de konut kiraları yüzde 4,2 arttı
﻿İngiltere’de konut kiraları yüzde 4,2 arttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.