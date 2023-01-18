﻿New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yaklaşık 38 puan değer kazandı ve yüzde 0,11 artışla 33.948,49 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artarak 4.002,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 yükselişle 11.170,95 puana çıktı.

Fiyat baskılarının hafifleyeceğine dair oluşan iyimser beklentiler risk iştahını canlı tutarken, ABD'de pay piyasaları yavaşlamaya devam eden üretici enflasyonu verisi sonrası güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede art arda 6 aydır yavaşlama gösteren Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,2 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan perakende satışlar ise Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,1 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD'de sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,7 azalarak Eylül 2021'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. (AA)