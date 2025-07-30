New York borsası günü düşüşle kapattı

Kaynak: AA
New York borsası günü düşüşle kapattı

New York borsası FED’in yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesi günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde gerileyerek %0,46 düşüşle 44.632,99 seviyesine geriledi.

S&P 500 endeksi %0,30 düşüşle 6.370,89 puana ve Nasdaq endeksi %0,38 azalışla 21.098,29 puana geriledi.

ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret müzakerelerine dair iyimser gelişmelere rağmen tarifelerin ekonomik etkilerine yönelik belirsizlik devam ederken, hisse piyasalarında Fed'in yarınki faiz kararı öncesinde bazı şirketlerin beklentileri karşılamayan finansal sonuçlarının da etkisiyle olumsuz bir seyir gözlendi.

Fed'in Federal Açık Piyasası Komitesi (FOMC) Toplantısı'ndan çıkacak kararlar yatırımcıların odak noktası olurken, bankanın bu ay faiz oranlarında değişiklik yapmayacağı öngörülüyor.

Trump'ın faiz indirimleri konusunda baskı uyguladığı Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamalar kritik önem taşırken, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarında bankanın gelecek adımlarının zamanlamasına ilişkin daha fazla işaret arayacağı ifade ediliyor.

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