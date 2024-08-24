New York borsası günü yükselişle tamamladı

Kaynak: AA
New York borsası günü yükselişle tamamladı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyalleri vermesiyle haftanın son işlem gününü güçlü bir yükselişle tamamladı. Powell’ın açıklamaları, yatırımcıların piyasaya olan güvenini artırırken, endekslerde belirgin bir artış yaşandı.

Günün kapanışında Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 1,14 artışla 41.175,08 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,15 artışla 5.634,61 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,47 kazançla 17.877,79 puana ulaştı. Bu haftanın genelinde Dow Jones yüzde 1,3, S&P 500 yüzde 1,5, Nasdaq ise yaklaşık yüzde 1,4 değer kazandı.

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşan Powell, faiz indirimlerine başlamanın zamanının geldiğini belirtti ve "Hareketin yönü net; faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen ekonomik görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." ifadelerini kullandı. Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaştığını ve bu hedefe ulaşmak için güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemenin önemine vurgu yaptı.

Powell'ın açıklamaları, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizlerinin yüzde 3,85 seviyesinden yüzde 3,79'a düşmesine neden olurken, dolar karşısında avro ve sterlin, sırasıyla Temmuz 2023 ve Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Para piyasalarındaki beklentiler de bu gelişmeler doğrultusunda şekillendi. Fed’in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülürken, Eylül ayında 50 baz puanlık bir indirim ihtimali yüzde 36, 25 baz puanlık indirim olasılığı ise yüzde 64 olarak değerlendiriliyor. Diğer Fed yetkilileri de benzer şekilde faiz indirimi sürecinin başlaması gerektiğini dile getirdiler. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed’in bu süreci başlatıp sürdürmesi gerektiğini belirtirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, para politikasının en sıkı noktasında olduğunu ve faiz indirimi için gerekli şartların oluştuğunu ifade etti.

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