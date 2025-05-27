New York borsası haftaya ralliyle başladı! (27 Mayıs 2025)

Kaynak: AA
New York borsası haftaya ralliyle başladı! (27 Mayıs 2025)

New York borsası haftaya yükselişle başladı. Tarife geriliminin azalmasıyla Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq yükseldi.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,59 artarak 41.849,04 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,88 artışla 5.854,07 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,48 kazançla 19.014,44 puana yükseldi.

Dün Anma Günü tatili nedeniyle kapalı olan ABD hisse senedi piyasaları, haftanın ilk işlem gününde tarife geriliminin hafiflemesiyle olumlu bir seyir izledi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinin ardından AB’ye önerdiği yüzde 50 tarifelerin 1 Haziran yerine 9 Temmuz’a ertelendiğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, bu hafta birkaç anlaşma daha yapılabileceğini umduğunu, bazılarının tamamlanmaya yakın olduğunu, ancak kararın Trump’a bağlı olduğunu belirtti.

Hassett, Hindistan’ın da ticaret anlaşması tamamlanmaya yakın ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Analistler, ABD’nin değişken tarife politikası ve gümrük vergilerinin küresel ekonomi üzerindeki belirsizliklerine rağmen, AB tarifelerinin ertelenmesinin piyasalarda iyimserliği artırdığını vurguladı.

Piyasalar açılmadan hemen önce Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, AB’nin tarife müzakereleri için toplantı tarihi belirlemek üzere kendisini aradığını duyurdu.

Makroekonomik verilerde, ABD’de dayanıklı mal siparişleri nisanda aylık bazda yüzde 6,3 azaldı.

ABD’de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık yüzde 3,4 artarak konut fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi.

Analistler, bu hafta Nvidia, Costco ve Best Buy gibi şirketlerin finansal sonuçlarının, ABD Merkez Bankasının son para politikası toplantı tutanaklarının ve ülke ekonomisine ilişkin büyüme ile kişisel tüketim harcamaları verilerinin izleneceğini belirtti.

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