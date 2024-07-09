New York borsası kapanış verileri açıklandı

Kaynak: AA
New York borsası kapanış verileri açıklandı

New York Borsası'nda haftanın ilk gününün verileri duyuruldu.

Dow Jones endeksi, kapanışta yüzde 0,08 değer kaybederek 39.344,79 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,1 artışla 5.572,85 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 yükselişle 18.402,34 puana ulaştı. Her iki endeks de günü kapanış rekorlarıyla tamamladı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki para politikası hakkında daha net sinyaller ararken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiği gözlemlendi.

Analizcilere göre, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların ve ülkede yayımlanacak enflasyon verilerinin, Fed'in gelecek dönem para politikalarına dair önemli ipuçları verebileceği belirtiliyor. Ayrıca, Citigroup, JPMorgan Chase ve Wells Fargo gibi büyük bankaların ikinci çeyrek bilançolarının açıklanacak olması da yatırımcıların odak noktasında yer alıyor.

Öte yandan, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisine ilişkin verilerde haziran ayında mayısa göre 0,2 puan gerilemeyle yüzde 3'e düşüş kaydedildi. Fed'in verilerine göre, ülkede tüketici kredileri mayısta 11,3 milyar dolar artış kaydederek beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterdi.

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