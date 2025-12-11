Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,21 yükselişle 48.157,04 puana ulaşırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 6.857,45 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,71 kayıpla 23.485,26 puana geriledi.

Dün Fed’in faiz indirimiyle desteklenen pay piyasalarında, yeni günde teknoloji şirketlerine yönelik endişeler nedeniyle karışık bir görüntü oluştu.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekerken, gelecekteki faiz adımlarının gelen veriler, ekonomik görünüm ve risk dengesine bağlı olacağını vurguladı. Banka, 2026’da bir faiz indirimi sinyali vererek federal fon oranı tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4’te sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısında politika faizinin nötr seviyeye yakın olduğunu belirterek, ekonominin seyrini izlemek için uygun konumda olduklarını ifade etti. Analistler, Fed’in temkinli tutumunun yakın vadede ek indirim beklentilerini sınırladığını belirtti.

Kurumsal tarafta, dün kapanış sonrası bilançosunu açıklayan Oracle’ın geliri beklentilerin altında kaldı. Bu sonuç, teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının ne kadar hızlı gelir üretebileceği tartışmalarına yeni bir boyut kattı.

Oracle hisseleri güne yüzde 16 civarında düşüşle başlarken, yapay zeka bağlantılı diğer şirketleri de etkiledi. CoreWeave hisseleri yaklaşık yüzde 8, Nvidia ve AMD hisseleri ise yüzde 3 civarında değer kaybetti.

Makroekonomik verilerde ise ABD’de 6 Aralık haftasında ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 236 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Öte yandan eylül ayı dış ticaret açığı yüzde 10,9 azalarak 52,8 milyar dolara geriledi ve Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyeye indi.