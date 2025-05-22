New York borsası karışık seyirle açıldı (22 Mayıs 2025)

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 düşerek 41.763,68 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalarak 5.841,26 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 yükselerek 18.888,05 puana çıktı.

ABD’de “tarihin en büyük vergi indirimi” tasarısı Temsilciler Meclisi’nde kabul edilerek Senato’ya gönderilirken, hisse piyasaları açılışta karışık bir görünüm sergiledi.

Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasında söz verdiği vergi indirimlerini hayata geçirmeyi hedefleyen tasarıyı, 214’e karşı 215 oyla onayladı.

Analistler, yatırımcıların tasarının ABD’nin borç ve bütçe açığını daha da artırabileceğine dair endişeler taşıdığını belirtti.

Tasarı onaylandıktan sonra ABD’nin 10 yıllık hazine tahvili faizi yüzde 4,63’e yaklaşırken, 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,10 ile Ekim 2023’ten beri en yüksek düzeye ulaştı.

Makroekonomik verilere bakıldığında, ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 17 Mayıs’ta sona eren haftada 227 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.