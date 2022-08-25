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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi güne karışık seyirle başladı.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:11
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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 azalarak 32.949,37 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 4.153,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 artarak 12.501,66 puana çıktı.

Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'de yapacağı konuşma öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiği gözlenirken endeksler, yeni günün açılışında karışık bir seyir izledi.

Resesyon kaygılarını güçlendiren ekonomik verilere rağmen Fed yetkilileri ağırlıklı olarak "şahin" açıklamalarda bulunmaya devam ederken, yatırımcıların faiz artırım büyüklüğüne ilişkin daha fazla netlik beklemesi Powell'ın açıklamalarının önemini artırdı.

Powell'ın enflasyonu düşürme taahhüdünü yinelemesi beklenirken, açıklamalar öncesi para piyasası fiyatlamalarında Fed'in eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 58'e yükseldi.

Diğer Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Esther George, Fed'in faiz oranını yüzde 4'ün üzerinde tutmasının söz konusu olmadığını belirtti.

George, Fed'in gelecek ay faiz oranını ne kadar artıracağını tahmin etmek için ise çok erken olduğunu, enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin önemli verilerin henüz gelmediği kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de Fed'in gelecek ay faiz oranını 50 baz puan mı yoksa 75 baz puan mı artıracağına karar vermediğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 ile beklenenden az daralma gösterdi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 daraldığı kaydedilmişti. Böylece ABD'de ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde tahmin edilenden az küçüldü.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 20 Ağustos ile biten haftada 243 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti.

Analistler, sıkı iş gücü piyasası koşullarının yavaşlayan ekonomide işten çıkarmaların etkisini sınırladığını belirtti. (AA)

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