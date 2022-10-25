New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 azalarak 31.463,65 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artarak 3.799,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 artışla 10.996,97 puana yükseldi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin güçlenen beklentilerle dün yükseliş kaydeden endeksler, yeni günün açılışında karışık bir seyir izledi.
Analistler, piyasalarda bugün Coca Cola, General Motor, General Electric, Microsoft ve Google'ın bilançolarının beklendiğini belirtti. (AA)
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