3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 17:29
Takip Et

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı
+
Aa
-

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artarak 33.381,60 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalışla 4.103,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 düşüşle 12.143,52 puana indi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mayıs ayı itibarıyla petrolde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gideceğine yönelik kararı sonrası pay piyasaları yeni haftaya karışık bir başlangıç yaptı.

Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 16.42 itibarıyla yüzde 6,2 artışla 84,8 dolara yükselirken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 6,3 artarak 80,4 dolardan alıcı buldu.

OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararı, piyasalarda enflasyon endişelerinin tekrar güç kazanmasına neden oldu.

Analistler, petrol fiyatlarındaki artışın halihazırda faiz artışları ve bankacılık sektöründeki son sıkıntılarla mücadele eden bir ekonomi için yeni bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamalar da güçlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay yüzde 59 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörüldü.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerden daha yavaş da olsa gerilemesinin Fed'in elini rahatlatmasına karşın iş gücü piyasalarındaki sıkı seyrin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirtti. Bu hafta açıklanacak iş gücü verilerinin önemine dikkati çeken analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin piyasada oynaklığı artırmasının olası olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilmeye devam ederken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bankacılık sistemindeki sıkıntılara hızlı ve uygun bir yanıt verildiğini, Fed'in enflasyona karşı para politikasına devam edebileceğini belirtti.

Bullard, OPEC'in hamlesinin uzun vadeli bir etkisinin olup olmayacağının açık bir soru olduğuna işaret ederek, Fed'in yüzde 5'in üzerinde faiz oranına ihtiyacı olduğunu ve tahmininin medyandan daha yüksek olduğunu aktardı. Bullard, güçlü istihdam piyasasının Fed'e enflasyonla mücadele için alan sağladığını da kaydetti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
2
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
3
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
4
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
5
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
6
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Malatya'da korkutan deprem
7
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Tayyip Talha'nın ne kadar oynayamayacağı belli oldu
﻿Tayyip Talha'nın ne kadar oynayamayacağı belli oldu
﻿Tayyip Talha'nın ne kadar oynayamayacağı belli oldu
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor
﻿NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor
﻿NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor
﻿Oruç tutan anne adaylarına uzmanından tavsiye
﻿Oruç tutan anne adaylarına uzmanından tavsiye
﻿Oruç tutan anne adaylarına uzmanından tavsiye
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.