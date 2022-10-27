27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden fazla toparlanma kaydetmesi sonrası günü karışık seyirle tamamladı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 23:31
Takip Et

New York borsası karışık seyirle kapandı (27/10/2022)

New York borsası karışık seyirle kapandı
+
Aa
-

 (AA) - Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,61 artışla 32.033,28 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 azalışla 3.808,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 kayıpla 10.792,67 puana indi.

ABD ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden fazla büyümesinin ardından güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışta karışık bir seyir izledi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6 arttı. Beklenenden fazla toparlanma gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde gösterdiği yüzde 1,6'lık daralmanın ardından ikinci çeyrekte de yüzde 0,6 küçülerek teknik olarak resesyona girmişti.

Analistler, üçüncü çeyrekte ülke ekonomisinin kaydettiği büyümenin yatırımcıların resesyona dair endişelerini hafiflettiğini belirtti.

Öte yandan şirketlerin bilançoları da piyasaların odağında yer almaya devam ederken, ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ile Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın karlılığının tahminlerin altında kalması teknoloji hisselerini baskıladı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
1
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
2
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
3
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
4
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
5
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
6
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
7
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
﻿Jesus masayı yumrukladı ve resti çekti: Ben böyle ortamda olmam
﻿Jesus masayı yumrukladı ve resti çekti: Ben böyle ortamda olmam
﻿Jesus masayı yumrukladı ve resti çekti: Ben böyle ortamda olmam
﻿New York borsası karışık seyirle kapandı
﻿New York borsası karışık seyirle kapandı
﻿New York borsası karışık seyirle kapandı
﻿Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saati düzenlemesi
﻿Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saati düzenlemesi
﻿Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer saati düzenlemesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.