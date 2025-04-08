New York Borsası tarife umutlarıyla uçuşa geçti!

New York borsası, tarife tartışmalarının yarattığı satış baskısının ardından müzakere beklentileriyle güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 1000 puandan fazla artarak yüzde 3,28 yükseldi ve 39.209,66 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 3,35 değer kazanarak 5.232 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 3,76 artışla 16.189,97 puana çıktı.

ABD’nin korumacı ticaret politikalarına dair gelişmeler piyasaların gündeminde kalmaya devam ederken, yeni işlem gününün açılışı olumlu bir havada geçti. Tarifelere ilişkin haberler dikkatle izlenirken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bugün bir röportajda, yaklaşık 70 ülkenin tarifelerle ilgili görüşmelere başlamak için Beyaz Saray ile iletişime geçtiğini belirtti. Bessent, “Ciddi önerilerle gelirlerse iyi anlaşmalar yapabiliriz.” dedi ve Çin’in gerilimi artırmasının “büyük hata” olacağını savundu.

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Dün Beyaz Saray’da konuşan ABD Başkanı Donald Trump da çok sayıda ülkenin anlaşma için kendileriyle temasa geçtiğini ifade etmişti. Piyasalarda müzakere iyimserliği hakim olsa da, ABD-Çin arasındaki tansiyon düşmüyor. Çin Ticaret Bakanlığı, Trump’ın yüzde 50 ek tarife tehdidine, “ABD bu yolda ilerlerse, sonuna kadar kararlı karşı önlemler alırız.” yanıtı verdi. Trump ise dün Truth Social’da, Çin’in yüzde 34’lük misilleme tarifesini geri çekmemesi halinde yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını duyurdu.

Tarifelerin enflasyonu tetikleyebileceği ve büyümeyi yavaşlatabileceği endişeleri devam ederken, analistler, ABD’de perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin enflasyonun yönünü netleştireceğini vurguladı.