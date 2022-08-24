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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalarak 32.858,23 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 4.126 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 azalarak 12.376,34 puana indi.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:51
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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler artarken endeksler, yeni günün açılışında yatay bir seyir izledi.

Enflasyon ve büyüme odaklı endişeler sürerken piyasalarda gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda cuma günü yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, Powell'ın temmuz ayında Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası verdiği mesajları tekrarlamasının, enflasyonla mücadele taahhüdünü yinelemesinin beklendiğini belirtti.

Sempozyum öncesi açıklamalarda bulunan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, en büyük korkusunun, Fed ve finansal piyasaların enflasyon baskısını küçümsemesi olduğunu söyledi. Enflasyonu önlemek için beklenenden daha agresif faiz artışlarına ihtiyaç duyulduğunu savunan Kashkari, politika faizinin gelecek yıl sonuna kadar 2 puan daha artırılması gerekeceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in eylül toplantısında yüzde 41,5 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 58,5 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin edildi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, temmuzda belirgin bir değişim göstermeyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. (AA)

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