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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 17:12
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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artarak 33.333,36 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 4.199,75 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalarak 12.630,58 puana geriledi.

Fed Başkanı Powell'ın gelecek dönem para politikalarına ilişkin Jackson Hole'de yapacağı değerlendirmeler öncesi endeksler, açılışta yatay bir seyir izledi.

Analistler, piyasaların Powell'ın Jackson Hole'de yapacağı konuşmaya odaklandığını, Powell'ın bugün yapacağı konuşmada enflasyonla mücadele taahhüdünü yinelemesinin beklendiğini belirtti.

Powell'ın konuşmasında satır aralarında verilecek mesajların tonunun fiyatlamalara yön vermesinin beklendiği kaydedildi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de kişisel gelirler temmuzda yüzde 0,2 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,3'lük yükseliş kaydetti. Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 4,6 arttı.

ABD'de öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı da temmuzda aylık yüzde 9,7 azalışla 89,1 milyar dolara gerileyerek daralma gösterdi. (AA)

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