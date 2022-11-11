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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı...

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 18:01
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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 artarak 33.797,75 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 3.963,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 artarak 11.124,75 puana çıktı.

ABD'de ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması sonrası artan iyimserlikle dün günü "ralliyle" tamamlayan endeksler, haftanın son işlem günün açılışında yatay bir seyir izledi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 7,7 ile 9 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Ülkede çekirdek enflasyon da ekimde yıllık yüzde 6,3 ile 40 yılın zirvesinden geri çekilmişti.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırmıştı. (AA)

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