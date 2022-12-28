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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 18:09
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New York borsası yatay seyirle güne başladı

New York borsası yatay seyirle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artarak 33.264,76 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 artışla 3.829,56 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 azalışla 10.339,20 puana indi.

Analistler, devam eden enflasyon ve resesyon endişelerine rağmen piyasalarda, Çin'in Kovid-19 salgınıyla ilgili kısıtlamaları kaldıracağı yönündeki haberlerin ardından gözlenen iyimserliğin sürdüğünü belirtti.

Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizliklerin de piyasaları etkilediğini belirten analistler, ABD'de konut piyasasına ilişkin bugün açıklanacak verilerin ekonomiye ilişkin ipucu vermesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Fed'in faiz artışını nerede bitireceğine ilişkin belirsizlikler ise tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, dün yüzde 3,85 ile 15 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3,83'te dengelendi. (AA)

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