New York borsası yeni güne yükselişle başladı (29 Mayıs 2025)

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 artarak 42.190,02 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,87 artışla 5.939,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 kazançla 19.389,39 puana çıktı.

Federal mahkemenin ABD Başkanı Donald Trump'ın "karşılıklı" tarifelerini iptal etmesi ve Nvidia'nın güçlü finansal sonuçlar açıklaması sonrasında pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı.

Söz konusu kararda, Anayasa'nın, ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarıldı.

Analistler, bu kararın yatırımcılarda risk iştahını artırdığını ifade ederek, Trump yönetiminin mahkemenin kararına itirazı gibi gelişmelerin takip edileceğini dile getirdi.

Kararın, yasal dayanaklara uygun görülen çelik, alüminyum ve otomobil ithalatında uygulanacak tarifeleri etkilemeyeceğine işaret eden analistler, bu durumun, ABD'nin ticaret politikalarında değişiklik yaratabileceğini ve gelecekteki ticaret anlaşmaları ile müzakereleri üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine dair gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminini yayımladı. Buna göre ocak-mart döneminde ülke ekonomisi ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki azalmanın etkisiyle yüzde 0,2 daraldı. Geçen ay yayımlanan öncü veride, ABD ekonomisinin yüzde 0,3 küçüldüğü öngörülmüştü.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Mayıs ile biten haftada 14 bin artışla 240 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kurumsal tarafta, yatırımcıların yakından izlediği çip şirketi Nvidia, dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu yayımladı. Şirketin üç aylık dönemde geliri yıllık bazda yüzde 69, karı da yüzde 26 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Nvidia'nın hisseleri yüzde 6 değer kazandı.

Elon Musk'ın, Trump yönetimindeki görevini bıraktığını duyurmasının ardından Musk'ın üst yöneticisi olduğu Tesla'nın hisseleri yüzde 2'den fazla artış gösterdi.

Ayrıca, Amerikan kozmetik şirketi E.l.f. Beauty, Hailey Bieber'ın güzellik markası Rhode'u 1 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın aldığını duyurdu. E.l.f. hisseleri güne yüzde 30'un üzerinde yükselişle başladı.