New York borsası yükselişle açıldı (15 Ocak 2025)

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemdeki adımlarına dair ipuçları ararken, pay piyasaları yeni güne olumlu bir başlangıç yaptı. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,9 artarak beklentilere paralel bir seyir izledi.

TÜFE, aylık bazda geçen yıl mart ayından bu yana en yüksek artışını gösterirken, çekirdek enflasyonda ise aylık bazda Haziran 2024'ten, yıllık bazda ise Temmuz 2024'ten bu yana ilk kez bir yavaşlama yaşandı.

New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi ise Ocak ayında eksi 12,6 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Analistler, çekirdek enflasyondaki yavaşlamanın yatırımcıları rahatlattığını ve Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürme ihtimaline dair güven oluşturduğunu belirtti.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından 13 baz puan azalarak yüzde 4,65'e düştü. Dolar endeksi de yüzde 0,5 azalarak 108,74 seviyesine geriledi.

Kurumsal tarafta, JPMorgan Chase'in güçlü bilançoları sonrası hisseleri yüzde 1, BlackRock'ın hisseleri ise yüzde 3,5 değer kazandı. Wells Fargo, Citigroup ve Goldman Sachs'ın hisseleri de yaklaşık yüzde 6 yükseldi.

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